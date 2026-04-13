転んだだけで寝たきりに？大腿骨頸部骨折の恐怖 なぜ太ももの骨が折れるのか 骨粗鬆症による骨折で一番怖いのは大腿骨頸部骨折です。 大腿骨は太ももの骨で、人体でもっとも大きく長い骨です。 上は骨盤とつながって股関節を、下はスネの脛骨とつながって膝関節をつくっています。 骨盤につながる部位は丸く