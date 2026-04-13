復帰初のライブBPで愕然……今までの取り組みをすべてゼロに 『ラブすぽ』読者のみなさん、お久しぶりです。読売ジャイアンツの高梨雄平です。気づけばこのコラム、昨年の9月から半年以上も間隔が開いてしまいました。というのは、ご存じの方もいると思いますが、昨シーズン終盤からオフ、キャンプと、リハビリしかやることがなくて……。プロ野球も2026年シーズンが開幕しましたが、僕自身の状態もようやく