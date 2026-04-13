ジムに行かずに筋トレの効果を出す負荷のかけ方 負荷のかけ方 器具がない環境で筋トレを実施する場合には、主に自分の体重を負荷とした自重によるトレーニング種目が候補となりますが、その他の負荷手段として、自分自身の発揮した力を負荷として利用する方法やチューブを使用する方法などもあります。 [1]自重:腕立て伏せやスクワットのように、自分