アジア株下落も下値限定的、米イラン決裂も想定内か協議再開の思惑も 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 25646.93（-246.61-0.95%） 中国上海総合指数 3973.54（-12.69-0.32%） 台湾加権指数 35421.12（+3.29+0.01%） 韓国総合株価指数 5796.42（-62.45-1.07%） 豪ＡＳＸ２００指数 8925.20（-35.41-0.40%） アジア株は全面安、米イラン協議決裂を受け投資家心理が悪化している