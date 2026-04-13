アメリカのトランプ大統領は、停滞する和平交渉の打開に向けて、イランへの限定的な攻撃の再開も検討しているとアメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルは12日、当局者などの話として、イランとの戦闘終結に向けた和平交渉が合意に至らなかったことを受けて、トランプ大統領やその周辺が、イランへの限定的な攻撃の再開を検討していると報じました。当局者はイランへの攻撃の再開は「パキスタンでの交渉が決