12日の桜花賞を制し、昨年の阪神JFに続く2度目のG1制覇を飾ったスターアニス（牝3＝高野、父ドレフォン）はレースから一夜明けた13日、栗東トレセンの自厩舎で静養した。小川陽一助手は「（栗東に）戻ってきたのは午後7時30分でした。何のトラブルもなく、普段と変わらない雰囲気ですよ」と笑みを浮かべた。他馬がゲートを飛び出すアクシデントがあり、発走が8分遅れ、一度ゲートから出されるシーンがあった。ゲートまで付き