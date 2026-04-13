中東情勢の不透明感が強まって、原油が一段と値上がりするなか、長期金利は約27年ぶりの水準まで上昇しました。長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは、一時、2.49％まで上昇し、1999年2月以来の高い水準をつけました。アメリカとイランの協議が合意に至らないなか、国際指標となる原油の先物価格は一時1バレル＝105ドル台まで上昇し、国内の物価高がさらに進むとの見方が広がっています。市場関係者からは「原油高騰が続