フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。「先日、娘の入園式でした」と報告し、モノトーンの入園式コーデで長女（1）と撮影した親子ショットを披露した。【写真】「感涙〜大きくなったね〜」モノトーンの“入園式コーデ”で長女と2ショットの岡副麻希入園準備では、「娘の喜ぶ顔見たさ」に馴れない裁縫にも挑戦。友人と励まし合いながら頑張ったといい「おともだちや先生たちとめいいっぱい、