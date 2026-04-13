◇インターリーグレンジャーズ5─2ドジャース（2026年4月12日ロサンゼルス）レンジャーズのジェーコブ・デグロム投手（37）が12日（日本時間13日）、敵地でのドジャース戦に先発。大谷翔平投手（31）に先頭打者アーチを浴びたものの6回を投げ4安打1失点、9奪三振の力投で今季初勝利を挙げた。デグロムは立ち上がり、大谷に第1球、内寄り97・9マイル（約157・5キロ）の直球を右中間席に運ばれ、わずか1球で失点。それでも