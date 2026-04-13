大阪・関西万博の開幕から、きょう13日でちょうど1年を迎え、ミャクミャク新グッズ『ミャクミャク 黒 もなか』が発表された。【写真複数】『ミャクミャク 黒 もなか』を作る様子万博の会場内外で販売され好評だった、高山堂（※高＝はしごだか）の『ミャクミャクもなか』の黒ミャクミャク バージョン。愛らしさそのままで再現性が高く、思わず食べるのをためらう仕上がりとなっている。また、ライセンス商品の中で、黒ミャク