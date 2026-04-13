和平交渉の決裂を受けて、イランの港への出入りを“逆封鎖”です。アメリカのトランプ大統領は日本時間13日夜11時から、イランの港に出入りするすべての国の船舶に対し海上封鎖を始めると表明しました。トランプ大統領は、「（日本時間今夜11時）封鎖が発効する。他国も協力し、イランが石油を販売できないようにする。これは非常に効果的だ」と話しました。トランプ大統領は、アメリカ軍が行う海上封鎖には「他国も協力する」と語