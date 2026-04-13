ロシアのプーチン大統領が表明した、ロシア正教会の復活祭に合わせた「32時間の停戦」が11日に始まりました。しかし、今回も双方が相手の違反を主張し合う展開となっています。プーチン大統領が表明した復活祭に合わせた一時停戦の期間はモスクワ時間の11日午後4時から12日の終わりまでの32時間で、ウクライナのゼレンスキー大統領も応じる意向を示していました。しかし、ロイター通信によりますと、ウクライナ軍は11日、停戦期間