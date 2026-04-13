【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、交流サイト（SNS）で、ローマ教皇レオ14世について「弱腰だ」と非難した。教皇がイランとの戦闘に踏み切ったトランプ政権への批判を示唆したことに対する反発とみられる。