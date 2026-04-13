俳優堤真一（61）が主演するTBS系「日曜劇場GIFT」（日曜午後9時）の第1話が12日、放送された。同局の南波雅俊アナウンサー（37）が出演し、ネット上で話題となっている。堤演じる孤独な天才宇宙物理学者・伍鉄が、車いすラグビーの弱小チームと出会い、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。金沢知樹氏の脚本による完全オリジ