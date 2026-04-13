タイで徴兵検査の会場に集まる人々。ここでは、毎年定員に達しない場合は徴兵がくじ引きで選ばれる。近年、周辺地域との緊張の高まりや安定した収入と福利厚生を求め、志願者が増えている事情もあるという。熱気あふれる“徴兵くじ引き”タイで9日に撮影されていたのは、さながら宝くじの当選会場のようなお祭り騒ぎだ。熱気に包まれていたのは、タイで毎年4月に行われる恒例行事“徴兵検査”の会場。募集人数に達しなければ、「く