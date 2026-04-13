自分が必死に育児している頃、旦那さんが嘘をついてキャバクラで遊んでいたら許せませんよね……。今回は、そんな旦那さんに復讐した奥さんのエピソードをご紹介します。こんなにたくさんすごいね！「0歳と2歳の子どもを育てていた頃。夫は残業だと言ってなかなか帰って来てくれず、一人で必死に子育てしていました。毎日フラフラで、自分はまともに髪も洗えない状況。そんなある日、子どもたちが夫の鞄を漁っていて。止めに行った