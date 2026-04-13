トライアルホールディングスが大幅反落している。前週末１０日の取引終了後に発表した３月度の月次売上高速報で、既存店売上高は前年同月比０．３％増と３カ月連続で前年実績を上回ったものの、１月の同５．６％増、２月の同２．１％増から伸び率が鈍化しており、これが嫌気されている。 前年に比べて休日が１日少ない影響がマイナス１．４ポイントあったものの、３月２０日～２９日に開催した「ＳＵ－Ｐ