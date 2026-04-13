「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、Ｂｉｒｄｍａｎが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でバードマンは小動き。同社は企業ＰＲなどのブランディングやセールスプロモーションを手掛ける。上期実績は小幅増収。営業赤字縮小で着地している。株価低位で時価総額の小さい銘柄であり、特段の材料がないなかで突発的に動意づく