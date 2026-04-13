和田興産は大幅安で３日続落し、年初来安値を更新している。前週末１０日の取引終了後、２６年２月期の単独決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を４６０億円（前期比９．１％増）、最終利益予想を２１億円（同２０．０％減）とした。年間配当予想は中間２５円・期末３５円の計６０円（前期実績は７２円）となっており、大幅減益と配当減額の見通しを嫌気した売りが出ている。なお、２６年２