大阪有機化学工業は全般相場が軟化するなか底堅い動きとなっている。前週末１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算が、売上高９０億７２００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益１８億３２００万円（同３４．２％増）、純利益１２億８５００万円（同２４．２％増）と大幅増益となったことを好感した買いが下値に入っているようだ。 自動車向け塗料が低調に推移したほか、デ