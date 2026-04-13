・ＡＤプラズマが７連騰、上期業績は減収減益も最終利益が従来予想を上回って着地 ・ＪＩＮＳＨＤがストップ高、下期業績は期初予想を維持し評価 ・タマホームが急落し年初来安値にツラ合わせ、今期配当予想の減額修正を嫌気 ・寿スピリッツが３日ぶり急反騰、中国の渡航自粛影響も１～３月売上高は９．５％増 ・良品計画は続伸し上場来高値を更新、２月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正 ・ＡＫＩＢＡは