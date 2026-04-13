4月4日・11日に、土曜ドラマ『お別れホスピタル2』（NHK総合）が前後編の2部構成で放送された。本作は、現代医療のセーフティーネットといえる療養病棟を舞台にした沖田×華の傑作コミック（小学館）を原作に、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や『透明なゆりかご』（NHK総合）の安達奈緒子が脚本を手がけた、2024年放送のドラマ『お別れホスピタル』の続編である。 参考：岸井ゆきの、『お別れホスピタル』で得