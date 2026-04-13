[4.11 エールディビジ第30節 NEC 1-1 フェイエノールト]フェイエノールトFW上田綺世がペナルティエリア手前でファウルを受けるも相手選手がイエローカードにとどまったシーンをめぐって、ロビン・ファン・ペルシー監督やチームメイトが不満を露わにした。現地メディア『フットボール・インターナショナル』などが伝えている。この試合の後半5分、上田が最終ラインからのロングフィードをトラップしてペナルティエリアに入ろう