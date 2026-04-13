JR西日本から、2026年のゴールデンウィーク（GW）期間（4月24日〜5月6日）の指定席予約状況が発表されました。4月9日時点の予約席数は前年比114%の104万7千席と非常に好調な滑り出しを見せているようです。今年の大きな特徴は、期間中の東海道・山陽新幹線「のぞみ」が全席指定席で運行されることです。自由席の設定がないため、事前の座席確保が必須となります。ピーク日は下りが5月2日、上りが5月5日と予測されており、旅行を計