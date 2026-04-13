[4.12 J1百年構想EAST第10節 川崎F 0-2 鹿島 U等々力]昨季王者を相手に、待望のプロデビューを飾った。川崎フロンターレの高卒ルーキーMF長璃喜は後半20分から出場。持ち味の鋭い攻撃を見せながら「(緊張は)めちゃくちゃしてました」と振り返った。怪我でシーズンスタートから出遅れていたが、昌平高で名を馳せた高校世代屈指のドリブラーが初めてJのピッチに立った。後半27分には鹿島のゴールを脅かす。左サイドでボールを受