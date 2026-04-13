【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の単独ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』が4月11日・12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催。櫻坂46としてリスタートしてから5周年という大きな節目を迎えたタイミングに行われた今回のライブは、櫻坂46および坂道シリーズ初となる国立競技場での開催であると同時に、櫻坂46にとって過去最大規模のステージ。2日間で計14万人を動員し、各日イン