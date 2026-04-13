13日前引けの日経平均株価は反落。前週末比566.71円（-1.00％）安の5万6357.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は368、値下がりは1165、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は163.92円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ファストリ が88.5円、ＳＢＧ が70.8円、アドテスト が66.37円、イビデン が28.56円と並んだ。 プラス寄与度ト