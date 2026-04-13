13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数462、値下がり銘柄数887と、値下がりが優勢だった。 個別では菊池製作所、ほぼ日、ソフトテックスがストップ高。ＡＫＩＢＡホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。ユニカフェ、エスビー食品、セイヒョー、ホームポジション、ＴＨＥグローバル社など33銘柄は年初来高値を更新。ユニチカ、ＪＭＡＣＳ、ヒーハイスト、