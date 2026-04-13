13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.6％減の2074億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％減の1639億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００半導体 、ｉシェアーズＡＩグローバル・イノベーション 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先物ダ