13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数184、値下がり銘柄数346と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅがストップ高。サイフューズは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア、ユニフォームネクスト、バリューゴルフ、パワーエックス、リアルゲイトなど7銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ、リファインバースグループ、アー