リンクをコピーする

13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ104666 -19.9 52850 ２. 日経Ｄインバ 18516 -13.24228 ３. 野村日経平均 12919-7.7 59000 ４. 楽天Ｗブル7894-9.9 62950