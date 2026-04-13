俳優ビョン・ウソクは、韓国のスキンケアブランド「Dr.G」のグローバルアンバサダーに2月22日に就任。今回、新キービジュアルが公開された。【動画】ビョン・ウソク、透明感あふれる美肌披露Dr.Gは、ビョン・ウソクが持つ透明感あふれる信頼のイメージや誠実な姿勢が、同ブランド創業者であるアン・ゴニョン博士が30年にわたり大切にしてきた肌本来の「鎮静の力」という哲学を自然に体現してくれる存在であると考えている。と