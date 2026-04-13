衝撃のパフォーマンスだった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月11日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE 2号店』」にMCとして生出演。フリーアナウンサーが見せた特技を大絶賛した。【映像】女性アナ、驚きの“360度開脚”この日は、フリーアナウンサーの長久梨那が進行役として初登場。藤森は「新しい方。よろしくお願いします」と頭を下げた。続けて、「どちらさまですか？大変失礼なんですが…」と発言。長久ア