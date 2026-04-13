チームみらいの安野貴博党首が「独特の睡眠スタイル」と「寝起き姿」を披露した。【映像】安野貴博、寝起きの瞬間（実際の様子）12日日曜朝6時、地方の課題とAIについて語る「朝からガチ安野」がスタートしたが、主役の安野党首の姿はない。実は、安野党首は前日深夜まで収録などがあり、スタジオの近くで「ガチ寝」しているという。カメラに映し出された安野党首は仰向けにベッドに横たわっていたのだが、その睡眠スタイ