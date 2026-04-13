【イスラマバード＝溝田拓士、エルサレム＝福島利之】米国とイランの交渉を仲介したパキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相は１２日の協議後に声明を発表し、双方が７日に合意した２週間の停戦を維持するように呼びかけた。当事国が「約束を守り続けなければならない」と強調した。パキスタンは米イランと親密な関係を築いており、今回の協議では、ダール氏と軍トップのアシム・ムニール陸軍参謀長が両代表団の間に入って