イランとの交渉が決裂しトランプ大統領がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けアメリカ中央軍はイランの港を全面的に封鎖すると発表しました。【映像】トランプ氏がホルムズ海峡の封鎖を表明トランプ大統領は12日SNSで、「ホルムズ海峡の出入りを試みるあらゆる船舶の往来を封鎖する手続きを開始する」と表明し、イランに通航料を払うすべての船舶を追跡し、阻止するよう海軍に指示したと明らかにしました。これを受