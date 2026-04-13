サバンナ八木真澄（51）が12日、TBS系系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時25分）に講師役で出演。お金を貯めるには銀行口座を3つ持てと忠告した。生徒役の男性アイドルグループ・ACEesメンバーの那須雄登が「今からお金を貯めたい。具体的にどうやっったらいいですか」と質問された。八木は「みなさん、口座って何個に分けてますか？陣内さん、いくつですか」と逆に問い返した。吉本興業の1学年先輩の陣内智則は「僕は3つぐらいで