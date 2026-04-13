見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第11回）が13日に放送され、Aぇ! groupの佐野晶哉がシマケンこと島田健次郎役で出演。登場シーンに対して、ネット上には「朝から爽やかすぎる」「りんと恋に落ちるのかな」といった反響が寄せられた。【写真】片岡鶴太郎が勝海舟役で登場吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、り