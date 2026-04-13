乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）発売を記念し、4月14日20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。W特典のポスタービジュアルも解禁された。【写真】川崎桜、黒ランジェリー姿が絵画のような美しさ番組タイトルは「今夜はパジャマで会おさくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」。4月17日に23歳の誕