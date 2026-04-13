◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）今年の皐月賞は有力馬がひしめいてはいるが、頭一つ抜けた存在は見当たらず、混戦模様と見ていいだろう。近年は共同通信杯をステップにした組が成績を残している“王道路線”となっており、ホープフルＳからの直行組の活躍も目立つが、トライアルから挑む馬も侮ってはいけない。昨年の覇者ミュージアムマイルが、前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念