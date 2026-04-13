馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はドゥラメンテが勝った２０１５年の皐月賞を取り上げる。まるでワープしたかのような次元の違う伸び脚は衝撃的なインパクトを残した。一頭だけ、別の世界にいた。スタート直後からリズム重視で後方からの運び。内でじっくり脚をためていたドゥラメンテが一気に弾けたのは４コーナー手前からだった。他馬の前を大胆に横断して大外へ出ると、先に抜け出して