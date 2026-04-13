上田綺世がリーグ戦23ゴール目を記録オランダ1部フェイエノールトは4月12日に行われたエールディビジ第30節でNECナイメヘンと対戦し、1-1で引き分けた。日本代表FW上田綺世はスタメン出場すると、前半18分に今季のリーグ戦23ゴール目を決めた。SNS上では「これが日本のエースだ！」「決定力さすが」といったコメントが寄せられている。上田がゴールネットを揺らしたのは、0-0で迎えた前半18分だった。FWアニス・ハジムーサが