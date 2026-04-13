冨安の退場にガルシア監督が言及オランダ1部アヤックスの日本代表DF冨安健洋は、現地時間4月11日に行われたエールディビジのヘラクレス・アルメロ戦に途中出場した。後半に一発退場処分を受けたものの、チームを率いるオスカル・ガルシア監督は守備の柱である日本人DFの判断を支持している。オランダメディア「Ajax Showtime」が報じている。試合はアヤックスが主導権を握る展開となった。前半に先制し、後半開始直後にも追加