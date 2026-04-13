ディナモ・ザグレブが細谷真大、大迫敬介に注目クロアチア1部の名門ディナモ・ザグレブが、新たな補強先として日本市場に熱視線を送っている。スポーツディレクターを務めるダリオ・ダバツ氏が、次なるスター候補を探すべく来日。クロアチア雑誌「nacional」は「ディナモのスポーツディレクターが日本で選手を調査した」と報じ、具体的な獲得候補の名前を伝えている。同メディアによると、ディナモ・ザグレブは今夏、正守護神