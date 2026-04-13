富士急ハイランドにある「NARUTO×BORUTO富士 木ノ葉隠れの里」では期間限定の「デイダラ 誕生祭」を開催。スタンプを集めるとグッズがもらえるイベントや期間限定メニューが登場し、5月5日の「デイダラ」の誕生日をお祝いします☆ 富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」デイダラ 誕生祭 期間：2026年4月25日(土)〜5月31日(日) 富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO富士 木ノ葉隠れの里