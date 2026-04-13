ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、全身シースルールックで再び話題の中心に立った。11日、ジェニーは自身のSNSを通じてグラビア撮影現場のビハインドカットを公開し、唯一無二のビジュアルを披露した。写真の中でジェニーは、シースルーシャツにアンダーウェアを合わせた大胆なスタイルを完璧に着こなし、堂々とした魅力を見せた。続く写真では、強烈なレッドレザーのセットアップで雰囲気を一変させた。