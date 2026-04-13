タイで、ある男性がバブルティーを飲み続け、わずか3カ月で体重を30キログラムも増やし兵役を免除されたことが明らかになり、インターネット上で大きな論争を呼んでいる。9日（現地時間）、バンコクポストなど現地メディアによると、今月3日、タイ・チャチューンサオ県ムアン地区の徴兵検査所で、ある男性が体格指数（BMI）超過により兵役免除の判定を受けた映像が公開された。この男性は、徴兵検査官が短期間で体重が急増した理由