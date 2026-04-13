様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」のユーモア溢れるデザインが魅力の保冷機能付きバッグ＆ケースが登場。お弁当の持ち運び、毎日のお買い物など、様々なライフスタイルに合わせて活用できる実用的な保冷グッズがラインナップされています☆ スケーター「おぱんちゅうさぎ」保冷機能付きバッグ＆ケース 販売店舗