レストラン「sio」グループなどを手掛ける鳥羽周作シェフが、13日までに自身のXを更新。自身の“愛車”と思われる車を公開した。【写真】武骨でかっこいい！『ランドクルーザー70』内外装全部見せ鳥羽シェフは「良く仕上げてもらいました」というコメント共に、2023年に再再販されたトヨタ『ランドクルーザー70』の写真を公開。ボディのサイドにデカールを貼り、ホイールを替えるなど、こだわりのカスタムが施されている。こ