「どちらさま？誰かに似ているようですけれど」【写真】この記事の写真を見る（3枚）作家の村井理子さんが、認知症になった義理の母の視点で実際に起きた出来事を綴った『全員悪人』（CEメディアハウス）。昨年12月に文庫版が刊行された本作には、支えてくれるヘルパーさんやケアマネさん、家族までもを“見知らぬ悪人”として敵視してしまう認知症当事者のリアルな内面世界が映し出されている。ここでは、変化していく義母